Krievija uzbrūk Ukrainas rietumu pilsētām – daudz cietušo
Ļvivā dronu un raķešu triecienā nodarīti postījumi desmitiem ēku, nogalināts viens cilvēks un divi cietuši, informēja pilsētas mērs Andrijs Sadovijs.
Krievijas triecienos Ukrainas rietumu pilsētām Ļvivai un Mukačevai naktī uz ceturtdienu nogalināts viens un cietuši daudzi cilvēki, paziņojušas amatpersonas.

Aizkarpatu apgabala pilsētā Mukačevā cietuši 12 cilvēki, paziņoja pilsētas pašvaldība. Tā arī pavēstīja, ka pēc trieciena izcēlies liels ugunsgrēks kādā uzņēmumā, nodarīti postījumi noliktavas telpām. Netiek ziņots, vai tas bijis dronu vai raķešu trieciens.

Aizvadītajā naktī Krievija atkal veikusi lielu dronu un raķešu uzbrukumu Ukrainai, kas šoreiz bijis vērsts arī pret valsts rietumiem, kur šādi triecieni notiek salīdzinoši retāk, vēsta Ukrainas mediji.

Sprādzieni bijuši dzirdami valsts rietumos esošā Volīnijas apgabala centrā Luckā, Zaporižjas apgabalā Ukrainas dienvidaustrumos un citur. Tiek ziņots par raķešu triecienu Rivnes apgabalam valsts rietumos.

