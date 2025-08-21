Krievija uzbrūk Ukrainas rietumu pilsētām - daudz cietušo
Krievijas triecienos Ukrainas rietumu pilsētām Ļvivai un Mukačevai naktī uz ceturtdienu nogalināts viens un cietuši daudzi cilvēki, paziņojušas amatpersonas.
Ļvivā dronu un raķešu triecienā nodarīti postījumi desmitiem ēku, nogalināts viens cilvēks un divi cietuši, informēja pilsētas mērs Andrijs Sadovijs.
Aizkarpatu apgabala pilsētā Mukačevā cietuši 12 cilvēki, paziņoja pilsētas pašvaldība. Tā arī pavēstīja, ka pēc trieciena izcēlies liels ugunsgrēks kādā uzņēmumā, nodarīti postījumi noliktavas telpām. Netiek ziņots, vai tas bijis dronu vai raķešu trieciens.
Russia launched missile attacks on Lviv and Mukachevo (a city near the border with Hungary). There are dead and wounded, a lot of destruction, architectural monuments are damaged.— Денис Казанський (@den_kazansky) August 21, 2025
This is a response to all of Trump's calls for negotiations. Putin is simply mocking him.
This is… pic.twitter.com/xioAtqMMWu
Aizvadītajā naktī Krievija atkal veikusi lielu dronu un raķešu uzbrukumu Ukrainai, kas šoreiz bijis vērsts arī pret valsts rietumiem, kur šādi triecieni notiek salīdzinoši retāk, vēsta Ukrainas mediji.
Sprādzieni bijuši dzirdami valsts rietumos esošā Volīnijas apgabala centrā Luckā, Zaporižjas apgabalā Ukrainas dienvidaustrumos un citur. Tiek ziņots par raķešu triecienu Rivnes apgabalam valsts rietumos.