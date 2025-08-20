Eiropas līderi lūguši Trampu ietekmēt Orbānu, kurš iebilst pret Ukrainas uzņemšanu Eiropas Savienībā (ES) pat tālākā nākotnē.
Medijs: tikšanās laikā ar Zelenski un Eiropas līderiem Tramps sazinājās ar Orbānu
Pirmdien, 18. augustā, samita laikā Baltajā namā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Eiropas pārstāvjiem, ASV prezidents Donalds Tramps sazinājās ne tikai ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu, bet arī Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu, ziņo aģentūra "Bloomberg".
Pēc "Bloomberg" sarunbiedru teiktā, kādā brīdī Eiropas līderi lūguši Trampu ietekmēt Orbānu, kurš iebilst pret Ukrainas uzņemšanu Eiropas Savienībā (ES) pat tālākā nākotnē. Tāpēc, kā raksta "Bloomberg", Tramps zvanījis ne tikai Putinam, bet arī Orbānam.
Pats Orbāns par šo zvanu neko tieši nav teicis, taču otrdien, kā norāda aģentūra, viņš par šo tēmu rakstīja platformā "Facebook", paužot viedokli, ka dalība ES nedošot Ukrainai nekādas drošības garantijas, tāpēc esot nevietā un bīstami to saistīt ar šīs valsts drošības nodrošināšanu.
Pēc "Bloomberg" sarunbiedru teiktā, tieši šajā sarunā ar Trampu Orbāns ierosinājis Budapeštu kā vietu, kur varētu notikt Zelenska un Putina tikšanās.