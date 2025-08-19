Tramps: Putins ir noguris no kara, vienošanās noslēgšanai "nevajadzētu būt problēmai"
ASV prezidents Donalds Tramps uzskata, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins ir noguris no kara un ka vienošanās noslēgšanai "nevajadzētu būt problēmai".
Šādus spriedumus Tramps otrdien pauda telekanāla "Fox News" ēterā.
Vienlaikus Tramps neizslēdza iespēju, ka Putins nevēlas noslēgt vienošanos. Tad Putins nonāktu "grūtā situācijā", norādīja ASV prezidents.
Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim vajadzētu izrādīt elastību, sacīja Tramps, neprecizējot, ko tieši viņš ar to domā.
Tramps norādīja, ka neplāno piedalīties Krievijas un Ukrainas līderu sarunās.
"Man šķiet, ka viņi, iespējams, saprotas nedaudz labāk, nekā man likās, citādi es nebūtu organizējis divpusēju tikšanos," klāstīja Tramps.
"Es būtu organizējis tikšanos trijatā, trīspusēju tikšanos, bet man šķiet, ka viņiem klājas nedaudz labāk," viņš piebilda.
Atbildot uz "Fox News" raidījuma vadītāja jautājumu par teritorijām, Tramps sacīja, ka Ukraina "saņems daudz zemes", bet tad sāka runāt par to, ka Krievijas militārais spēks ir lielāks nekā Ukrainas.
Zelenska un Putina sarunas, par kuru sagatavošanu paziņojis Baltais nams, varētu notikt Ungārijā, ziņu aģentūrai "Reuters" pavēstīja augsta ranga avots ASV prezidenta administrācijā.
Savukārt Francijas prezidents Emanuels Makrons intervijā raidsabiedrībai LCI pauda viedokli, ka Ženēva Šveicē varētu būt piemērota vieta šādu sarunu norisei.
Pirmdien pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu un Eiropas sabiedrotajiem Tramps paziņoja, ka tiek gatavota Zelenska un Putina tikšanās.
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, kurš piedalījās sarunās Baltajā namā, sacīja, ka Zelenska un Putina tikšanos plānots sarīkot tuvāko divu nedēļu laikā.