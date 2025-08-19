Kremļa "Z" propagandists gandrīz kļuvis akls no Doneckas ūdens: "Amēbas ēda radzeni"
Krievijas propagandists Dmitrijs Steišins pēc ceļojuma uz okupēto Donecku inficējās ar amēbām no ūdens un gandrīz kļuva akls.
Kremļa propagandists, "Z" kara korespondents Dmitrijs Steišins atzina, ka pēc saskares ar ūdeni okupētajā Doneckā guvis smagu acu infekciju. Pēc viņa teiktā, slimība viņam gandrīz atņēmusi redzi. Viņš savā "Telegram" kanālā publicēja sērīgu ierakstu, ziņo Dialog.UA.
Steišins sūdzējās, ka trīs nedēļas cieš no nopietnām acu problēmām, kas nevēlējās fokusēties, reaģēja ar asarošanu un dedzināšanu pat pie mērenas gaismas.
"Spožā saulē... es uzvedos kā vampīrs - aizvēru acis un paslēpos," sacīja Steišins.
Neskatoties uz savu stāvokli, viņš turpināja vadīt automašīnu. Braukšanas laikā viņš zaudēja orientāciju un gandrīz iekļuva negadījumos.
Pēc viņa teiktā, tējas maisiņu uzklāšana uz acīm nepalīdzēja. Un galu galā viņš bija spiests meklēt ārsta palīdzību. Kā apgalvo propagandists, ārsti viņam diagnosticējuši akantomēbu keratītu – retu slimību, kad amēbas iekļūst acs radzenē un burtiski to iznīcina.
"Jums zem plakstiņiem sēž amēbas un burtiski ēd jūsu radzeni, gabalos, košļā," viņš citēja ārstu teikto.
"Z" kara korespondents apgalvo, ka inficējies, mazgājoties okupētajā Doneckā. Steišins savās problēmās mēģināja vainot Ukrainu, apsūdzot to par nevēlēšanos piegādāt ūdeni okupētajam Donbasam.
Tajā pašā laikā ir zināms patiesais normāla ūdens trūkuma iemesls reģionā: tieši Krievijas armija iznīcināja Ziemeļdoneckas kanālu, pa kuru tika piegādāts ūdens. Krievijas kara korespondenta stāstītais kļuva par skaidru ilustrāciju tam, pie kā noved Krievijas okupācija
Donecka un citi Maskavas kontrolētie apdzīvotie punkti saskaras ar pilnvērtīgu humanitāro katastrofu.