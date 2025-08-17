Ukrainas spēki Kurskas apgabalā smagi ievaino Krievijas ģenerāli.
Pasaulē
Šodien 22:48
Ukrainas spēki Kurskas apgabalā smagi ievaino Krievijas ģenerāli
Ukrainas bruņotie spēki naktī uz 17. augustu uzbruka Krievijas militārajai kolonnai Kurskas apgabalā, vēsta Ukrainas Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR).
Triecienā smagus ievainojumus guva Krievijas armijas “Ziemeļu” grupējuma komandiera vietnieks, ģenerālmajors Esedulla Abačevs. Viņš steidzami evakuēts uz Višņevska centrālo militāro slimnīcu Maskavā, kur pēc mediķu ziņām viņam nācās amputēt roku un kāju.