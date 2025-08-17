Viens no pasaules krāšņākajiem viduslaiku cietokšņiem atkal atvērts apmeklētājiem
Pēc piecu gadu rekonstrukcijas un 37 miljonu dolāru ieguldījuma apmeklētājiem atkal pieejams Noridžas cietoksnis Anglijā, raksta CNN.
Pirmo reizi apmeklētājiem pieejami visi pieci stāvi, kur izvietota arī pirmā viduslaiku ekspozīcija ārpus Londonas ar vairāk nekā 900 eksponātiem, aizlienētiem no Britu muzeja. Tajā var aplūkot unikālus artefaktus, kas stāsta par Normandijas laikmeta militāro un sadzīves vēsturi.
Pils lepnums ir tās masīvās sienas, kas veidotas no Francijas Normandijā iegūtā Kaenas kaļķakmens. Tās stāv jau vairāk nekā 900 gadus un simbolizē normāņu militāro un politisko varenību. Noridžas pils vēsture saistīta arī ar Bajē gobelēnu, kurā attēlota Normandijas iebrukuma vēsture, – tas pašlaik arī tiek restaurēts Francijā.
Noridžas pils ir viens no nozīmīgākajiem Austrumanglijas tūrisma objektiem, un tā nonākusi Loneli Planet ieteikto ceļojuma galamērķu sarakstā 2025. gadam. Tikai trīs stundu brauciena attālumā no Londonas, šis cietoksnis piedāvā iespēju izbaudīt vēsturi ārpus ierastajiem Lielbritānijas tūrisma maršrutiem.