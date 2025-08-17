Miris aktieris Terenss Stemps, filmas "Supermens" ļaundara Zoda atveidotājs
87 gadu vecumā miris britu aktieris Terenss Stemps (Terence Stamp), kurš vislabāk pazīstams ar ģenerāļa Zoda lomu filmās "Superman" un "Superman II", ziņo BBC.
Stempa karjera ilga vairāk nekā sešas desmitgades – viņš debitēja 1962. gadā filmā "Billy Budd", par kuru saņēma "Oskara" nomināciju un "Zelta globusu". Vēlāk viņš piedalījās tādās filmās kā "Far From the Madding Crowd", "The Adventures of Priscilla", "Queen of the Desert", "Valkyrie un Star Wars: The Phantom Menace".
Stemps bija slavens arī ar savu šarmu un attiecībām ar aktrisēm un modelēm, tostarp Džūliju Kristi un Džīnu Šrimptonu. Dzīves laikā viņš strādāja ar tādiem režisoriem kā Federiko Fellīni un Pjērs Paolo Pazolīni, bet vēlāk pievērsās garīgai dzīvei Indijā, pirms atgriezās Holivudā ar ikonisko Zoda lomu.
Ģimenes paziņojumā norādīts, ka viņš atstājis “izcilu mantojumu gan kā aktieris, gan kā rakstnieks, kas iedvesmos vēl daudzus gadus”.