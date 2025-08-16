Zelenskis aicina pastiprināt sankcijas, ja Krievija izvairīsies no trīspusējas tikšanās ar ASV un Ukrainu
Ja Krievija vairīsies no trīspusējas Ukrainas, Krievijas un ASV līderu tikšanās, Rietumu sankcijas jāpastiprina, sestdien platformā "Telegram" pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Mums ir jāpanāk reāls miers, kas būs ilgstošs, nevis kārtējā pauze starp Krievijas iebrukumiem. Mums pēc iespējas ātrāk jāpārtrauc nogalināšana, jāpārtrauc uguns gan kaujaslaukā, gan debesīs, gan pret mūsu ostu infrastruktūru," klāstīja Zelenskis.
"Mums ir jāatbrīvo visi Ukrainas karavīri un civilie gūstekņi un jāatgūst Krievijas nolaupītie bērni," viņš piebilda.
Piektdien Aļaskā notika ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās, bet drīz pēc samita noslēguma - Trampa telefonsaruna ar Zelenski un Eiropas valstu līderiem.
"Savā sarunā ar prezidentu Trampu es teicu, ka ir jābūt stingrākām sankcijām, ja nenotiks trīspusēja tikšanās vai ja Krievija izvairīsies no kara taisnīgas izbeigšanas," rakstīja Zelenskis.
Visi jautājumi, arī teritoriālie, būtu jāapspriež un jārisina ar Ukrainas līdzdalību, uzsvēra Ukrainas prezidents.
Pirmdien Vašingtonā gaidāma Zelenska un Trampa tikšanās.