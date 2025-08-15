ANO: seksuāla vardarbība bruņotos konfliktos pērn pieaugusi par 25%
Seksuāla vardarbība bruņotajos konfliktos pasaulē pagājušajā gadā pieaugusi par 25%, un vislielākais tās gadījumu skaits bijis Centrālāfrikā, Kongo Demokrātiskajā Republikā, Haiti, Somālijā un Dienvidsudānā, teikts ceturtdien publiskotā ANO ziņojumā.
ANO ģenerālsekretāra Antoniu Gutērreša ikgadējā ziņojumā teikts, ka 2024. gadā seksuālu vardarbību pārcieta vairāk nekā 4600 cilvēku. To pārsvarā īstenoja bruņoti grupējumi, bet dažos gadījumos - valdības spēki. Viņš uzsvēra, ka ANO pārbaudītie skaitļi neatspoguļo globālo mērogu un šo noziegumu izplatību.
Ziņojuma "melnajā sarakstā" minētas 63 valstiskās un nevalstiskās puses apmēram 10 valstīs, kas tiek turētas aizdomās, ka īstenojušas vai ir atbildīgas par izvarošanām un citām seksuālas vardarbības formām. Starp tām ir palestīniešu kaujinieku grupējums "Hamas", kura uzbrukums Izraēlai 2023. gada 7. oktobrī izprovocēja karu Gazas joslā.
Vairāk nekā 70% no sarakstā iekļautajām pusēm ir figurējušas šajos ANO ziņojumos vismaz piecus gadus, bet nav sperti soļi šīs vardarbības novēršanai, atzina ANO vadītājs.
Ziņojumā pirmoreiz minētas divas puses - Izraēlas armija un drošības spēki, un Krievijas bruņotie spēki un ar tiem saistītas bruņotas grupas, kuras ANO brīdināja, ka var tās iekļaut nākamā gada "melnajā sarakstā", ja tās neveiks preventīvas darbības. Izraēlas spēki tiek vainoti seksuālos uzbrukumos palestīniešiem galvenokārt cietumos un aresta vietās, bet Krievijas spēki tiek vainoti šādā vardabībā pret ukraiņu karagūstekņiem.
Izraēlas vēstnieks ANO Danijs Danons paziņoja, ka šie apgalvojumi balstās uz "neobjektīvām publikācijām". "ANO jāfokusējas uz "Hamas" šokējošajiem kara noziegumiem un seksuālo vardarbību, un visu ķīlnieku atbrīvošanu," sacīja vēstnieks.
Krievijas misija ANO paziņoja, ka tai nav komentāru par ANO ģenerālsekretāra brīdinājumu. 34 lappušu garajā ziņojumā teikts, ka "ar konfliktiem saistīta seksuāla vardarbība" attiecas uz izvarošanu, seksuālu verdzību, piespiedu prostitūciju, piespiedu grūtniecību, piespiedu abortu, piespiedu sterilizāciju, piespiedu laulību un citām seksuālas vardarbības formām. Lielākā daļa upuru ir sievietes un meitenes vecumā no viena līdz 75 gadiem.