Krievijas karaspēks šobrīd veic meklēšanas un glābšanas operāciju.
Pasaulē
Šodien 19:54
Ukrainā pie Čūsku salas, iespējams, avarējis krievu iznīcinātājs Su-30SM
Pie Ukrainai piederošās Melnās jūras Čūsku salas, domājams, avarējis Krievijas kara aviācijas reaktīvais iznīcinātājs Su-30SM, norāda Ukrainas Jūras spēki.
Jūras spēku izlūkdienests pārtvēris radioziņojumu, ka pazuduši sakari ar Su-30SM, kas netālu no Čūsku salas veicis uzdevumu. Lidmašīna nokritusi vēl nenoskaidrotu iemeslu dēļ. Krievijas karaspēks šobrīd veic meklēšanas un glābšanas operāciju. Jūrā atrastas lidmašīnas atlūzas, bet piloti pagaidām atrasti nav, teikts ziņojumā.