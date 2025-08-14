Zelenskis:"Šodien ar Stārmeru apspriedām drošības garantijas, kas varētu padarīt mieru tiešām noturīgu"
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers ceturtdien Londonā detalizēti apsprieduši drošības garantijas, kas mieru varētu padarīt tiešām noturīgu.
Par to sociālajos tīklos pavēstīja Ukrainas prezidents.
"Vakar kopā ar visiem partneriem, šodien divpusējā formātā pārrunājām to, kas tiek sagaidīts no tikšanās Aļaskā, un iespējamās perspektīvas," pauda Zelenskis.
"Tāpat samērā detalizēti apspriestas drošības garantijas, kas varētu padarīt mieru tiešām noturīgu, ja Savienotajām Valstīm izdosies Krieviju līdz galam piespiest pārtraukt slepkavības un īstenot patiesi saturīgu diplomātiju," klāstīja prezidents.
Sarunas gaitā apspriestas investīcijas Ukrainas dronu ražošanā. "Mums ir ievērojams potenciāls palielināt ražošanu, un tam ir nepieciešams steidzams finansējums. Tieši droniem ir izšķiroša loma frontes līnijā," pauda Zelenskis.
"Ukrainas iespējas tos ražot ir ārkārtīgas. Tāpēc ieguldījumi šādā ražošanā var patiešām radīt pārmaiņas stratēģiskā līmenī. Mēs šajā jautājumā strādājam kopā ar Lielbritāniju un visiem partneriem," uzsvēra Ukrainas prezidents.
Piektdien ASV Aļaskas štatā plānotas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina sarunas. To gaitā, kā sagaidāms, Tramps pieprasīs Putinam pārtraukt karu Ukrainā.
Vienlaikus nerimst bažas, ka Ukrainai kara izbeigšanas labā var tikt izvirzīti nepieņemami kompromisi, arī prasības atteikties no teritorijām.