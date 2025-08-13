"Abonents nav sasniedzams" - Krievija ierobežo zvanus "WhatsApp" un "Telegram"
Krievijas varasiestādes daļēji ierobežo zvanus lietotnēs "WhatsApp" un "Telegram", trešdien paziņojis Krievijas mediju uzraudzības dienests "Roskomnadzor".
Dienests skaidroja, ka ierobežojumi nepieciešami cīņai ar noziedzību, norādot, ka "WhatsApp" un "Telegram" tiek izmantotas, lai apkrāptu cilvēkus un iesaistītu Krievijas pilsoņus sabotāžās un teroraktos. "Roskomnadzor" arī apgalvoja, ka "WhatsApp" un "Telegram" īpašnieki ignorējuši aicinājumus veikt pretpasākumus nelegālām aktivitātēm lietotnēs.
Krievijas varasiestādes jau sen apzināti un daudzpusīgi cenšas ierobežot interneta darbību. Gadu gaitā tās pieņēmušas ierobežojošus likumus un aizliegušas tīmekļa vietnes un platformas, kas tos neievēro.
Lai gan ierobežojumus joprojām ir iespējams apiet, izmantojot virtuālo privāto tīklu pakalpojumus, arī tie tiek regulāri bloķēti.
Šovasar Krievijas varasiestādes vēl vairāk ierobežoja piekļuvi internetam, plašā mērogā atslēdzot mobilo telefonu interneta pieslēgumus un pieņemot likumu, kas paredz sodus par tāda satura meklēšanu internetā, ko varasiestādes uzskata par nelikumīgu.
Saskaņā ar Krievijas mediju monitoringa dienesta "Mediascope" datiem jūlijā "WhatsApp" bija populārākā platforma Krievijā ar vairāk nekā 96 miljoniem lietotāju mēnesī. "Telegram" ar vairāk nekā 89 miljoniem lietotāju ierindojās otrajā vietā.