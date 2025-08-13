Militāro mācību "Zapad" laikā tiks izmantotas arī raķetes "Orešņik", kas spēj nest kodolgalviņas
Krievijas un Baltkrievijas kopīgo militāro mācību "Zapad" laikā Baltkrievijas armija praktizēsies arī ballistisko raķešu "Orešņik" izvietošanā, paziņojusi Minska.
"Orešņik" ir Krievijas Bruņoto spēku vidējas darbības rādiusa virsskaņas ballistiskā raķete, kas spēj nest kodolgalviņas.
Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko, kurš ar dzels dūri pārvalda valsti jau vairāk nekā 30 gadus un ilgstoši paļāvies uz Kremļa subsīdijām un atbalstu, ļāva Krievijai izmantot Baltkrievijas teritoriju, lai 2022.gadā iebruktu Ukrainā. Lukašenko arī atļāvis Maskavai izvietot Baltkrievijā kodolieročus.
Pagājušā gada decembrī Lukašenko un Krievijas diktators Vladimirs Putins parakstīja līgumu, kas dod Baltkrievija drošības garantijas, tostarp iespēju izmantot Krievijas kodolieročus, lai palīdzētu atvairīt jebkādu "agresiju".
Tolaik Lukašenko lūdza Putinu izvietot Baltkrievijā modernākus ieročus, tai skaitā ballistisko raķeti "Orešņik", ko Krievija bez kodolgalviņām pirmo reizi izmantoja 2024. gada novembrī pret Ukrainas pilsētu Dņipro. Putins atbildēja, ka Krievija varētu izvietot raķetes "Orešņik" Baltkrievijā 2025. gada otrajā pusē.
Jautāts, vai "Zapad" mācībās tiks izmantotas "Orešņik" raķetes, Baltkrievijas aizsardzības ministrs Viktors Hreņins atbildēja, ka viņi kopā ar Krievijas kolēģiem izstrādās plānu šāda veida ieroču izmantošanai.
Krievijas mediji iepriekš ziņoja, ka sākotnēji mācībās "Zapad" gatavojās piedalīties aptuveni 13 000 karavīru, taču precīzs dalībnieku skaits netiek atklāts.
"Zapad" mācības plānotas no 12. septembra līdz 16. septembrim.