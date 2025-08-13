Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Pasaulē
Šodien 11:34
Zelenskis Berlīnē piedalīsies videokonferencē ar Eiropas līderiem un Trampu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien Berlīnē tiksies ar Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu, bet pēc tam abi līderi piedalīsies videokonferencē ar Eiropas valstu līderiem, NATO ģenerālsekretāru Marku Riti un ASV prezidentu Donaldu Trampu, paziņoja Ukrainas prezidenta preses sekretārs Serhijs Ņikiforovs.
"Prezidents šodien strādā Berlīnē. Notiks divpusēja tikšanās ar federālo kancleru Mercu, pēc tam viņi kopā piedalīsies videokonferencē ar Eiropas līderiem, NATO ģenerālsekretāru Marku Riti un ASV prezidentu Trampu," žurnālistiem sacīja Ņikiforovs.
Pēc tikšanās ap plkst.17 pēc Latvijas laika iespējami Zelenska un Merca paziņojumi medijiem.
Šodien notiks arī "labas gribas koalīcijas" tiešsaistes sanāksme.
Piektdien ASV Aļaskas štatā plānotas Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina sarunas.
To gaitā, kā sagaidāms, Tramps pieprasīs Putinam pārtraukt karu Ukrainā.
Vienlaikus nerimst bažas, ka Ukrainai kara izbeigšanas labā var tikt izvirzīti nepieņemami kompromisi, arī prasības atteikties no teritorijām.