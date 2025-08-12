Šveice nosaka Krievijai jaunas sankcijas.
Pasaulē
Šodien 18:47
Šveice nosaka zemākus Krievijas naftas griestus un paplašina sankciju sarakstu
Šveice atbilstoši Eiropas Savienības (ES) 18.sankciju paketei noteikusi Krievijai jaunas sankcijas un samazinājusi Krievijas naftas cenas griestus, otrdien pavēstīja Šveices valdība.
Ziņu aģentūra "Bloomberg" vēsta, ka turpmāk Krievijas nafta tiks tirgota ne dārgāk kā par 47,60 dolāriem par barelu.
Turklāt Šveices sankciju saraksts tika papildināts ar 14 jaunām fiziskām un 41 juridisko personu. Tām būs aizliegts iebraukt valstī vai šķērsot to tranzītā, un to aktīvi tiks iesaldēti.
Tie ir gan Krievijas, gan starptautiski uzņēmumi, kas darbojas ar ēnu flotes kuģiem, kā arī Krievijas naftas tirgotāji un personas, kas sekmē Krievijas militāros centienus.
Sarakstā iekļauti arī astoņi Baltkrievijas ieroču rūpniecības uzņēmumi, septiņas fiziskas un trīs juridiskas personas no Moldovas.
Sankcijas stājas spēkā otrdien.