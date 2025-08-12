Kallasa: ES gatavo jaunu sankciju paketi pret Krieviju
Eiropas Savienība (ES) gatavo jaunu sankciju paketi pret Krieviju, pirmdien paziņoja ES augstākā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa pēc ES valstu ārlietu ministru videokonferences.
Tā būs 19. ES soda pasākumu pakete Maskavai. Kallasa gan neminēja plānoto sankciju detaļas.
"Kamēr Krievija nav piekritusi pilnīgam un bezierunu pamieram, mums pat nevajadzētu apspriest nekādas piekāpšanās," paziņoja Kallasa.
"Tas nekad pagātnē nav nostrādājis ar Krieviju, un nenostrādās tagad ar [Krievijas diktatoru Vladimiru] Putinu," sacīja Kallasa.
"Soļu secība ir svarīga. Vispirms - bezierunu pamiers ar spēcīgu novērošanas sistēmu un dzelžainām drošības garantijām," sacīja ES augstākā pārstāve ārlietās.
Kallasa sacīja, ka Ukraina arī informējusi ES ārlietu ministrus par situāciju kaujaslaukā.
"Mēs pilnīgi atbalstām šī kara izbeigšanu tādā veidā, kas neatstāj Krievijai atvērtas aizmugures durvis, pa kurām tā varētu atkal ienākt un atsākt savu agresiju," uzsvēra Kallasa.
Piektdien ir gaidāma ASV prezidenta Donalda Trampa un Putina tikšanās, lai apspriestu karu Ukrainā.