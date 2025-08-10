Nācies pat nogāzt no kājām: Londonā masveidā arestēti Palestīnas atbalstītāji, lielākajai daļai bija 60 gadi
Metropoles policija ziņoja, ka pēc sestdien notikušā protesta Londonā, kas atbalstīja aizliegto grupējumu "Palestine Action", arestēto skaits sasniedzis 532 cilvēkus. Apmēram puse no viņiem (259) bija vecumā no 60 gadiem un vairāk, tostarp gandrīz 100 cilvēku, kuriem bija 70 gadi, ziņo "Sky News".
"Palestine Action" ir Apvienotās Karalistes pro-palestīniešu tiešās darbības tīkls, dibināts 2020. gadā, kura mērķis ir pārtraukt Izraēlas pastāvošo režīmu un starptautisku iesaisti Izraēlas militārajā darbībā, īpaši objekti, kas saistīti ar ieroču ražošanu.
No tiem 522 aresti veikti par plakātu demonstrēšanu, kas pauž atbalstu aizliegtai organizācijai, pārkāpjot Apvienotās Karalistes Terorisma likuma 2000. gada 13. sadaļu. Šāds pārkāpums ir krimināli sodāms ar līdz pat 14 gadiem cietumā.
Lielākā arestēto daļa (147) bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, 97 cilvēki – vecumā no 70 līdz 79 gadiem, bet 15 – no 80 līdz 89 gadiem. Seši bija 17–19 gadu vecumā, 65 – vecumā no 20 līdz 29, 55 – vecumā no 30 līdz 39, 45 – vecumā no 40 līdz 49, bet 89 – vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Vidējais arestēto vecums bija 54 gadi. Starp viņiem 263 bija vīrieši, 261 – sievietes, bet astoņi sevi definēja kā nedz sievietes, nedz vīriešus vai neatklāja dzimumu.
Citi aresti tika veikti par uzbrukumu policistiem (seši gadījumi, neviens nebija smagi ievainots), vienu reizi – par “policista pienākumu izpildes traucēšanu”, divas reizes – par Publiskās kārtības akta 14. sadaļas noteikumu pārkāpšanu un vienu reizi – par rasistiski motivētu publiskās kārtības pārkāpumu.
Demonstrāciju Parlamenta laukumā organizēja grupa “Defend Our Juries”, un tā notika, neraugoties uz policijas brīdinājumu, ka tiks arestēti visi, kas paudīs atbalstu "Palestine Action". Cilvēktiesību organizācija "Amnesty International" šos masveida arestus, kas veikti saskaņā ar terorisma likumu, raksturoja kā “dziļi satraucošus”.
Svētdien simtiem cilvēku devās gājienā uz Dauningstrītu, pieprasot atbrīvot cilvēkus, kurus Gazā tur Palestīnas grupējums “Hamas”. Gājiena laikā izcēlās konflikts, kad vismaz divi vīrieši skaļi sauca “Brīvību Palestīnai”, pēc kā viens tika nogāzts, bet cits – aizvests prom policijas pavadībā.