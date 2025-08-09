Pasaulē

Panika pārpildītajā Ņujorkas Taimskvērā: apšaudē ievainoti 3 cilvēki

Ņujorkas policijas departaments sestdien paziņoja, ka apšaudē Ņujorkas ikoniskajā Taimskvērā ievainoti trīs cilvēki.

Policija paziņoja, ka viena persona ir aizturēta un tiek nopratināta saistībā ar apšaudi. Apsūdzības pagaidām nav izvirzītas.

Tiek ziņots, ka uguni pārpildītajā Taimskvērā atklājis 17 gadus vecs jaunietis, ievainojot trīs cilvēkus. Apšaudē ievainoja 18 gadus veca sieviete un divi vīrieši, 19 un 65 gadus veci.

foto: Ekrānuzņēmums
Policija notikuma vietā, kur notika apšaude.
Sociālajos tīklos ievietotajos video redzams, kā cilvēki bēg no notikuma vietas, policisti ielenc transportlīdzekli un sniedz palīdzību zemē guļošajiem ievainotajiem. Vairāki cilvēki ir hospitalizēti, taču viņu ievainojumi nav dzīvībai bīstami, paziņoja policija.

Apšaude notika plkst. 1:20 naktī. Pagaidām nav sniegta sīkāka informācija par tās norisi.

Ņujorkā šogad ir ievērojami samazinājies vardarbības gadījumu skaits, izmantojot šaujamieročus, vēsta vietējās varas iestādes. Līdz 3. augustam ir bijis vismazākais apšaužu skaits pēdējo desmitgažu laikā, kas ir par 23% mazāk nekā pagājušajā gadā.

