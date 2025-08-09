Krievija atver nozagto Ukrainas bērnu "vergu tirgu" - lietotāji var izvēlēties viņus pēc acu krāsas
Kopš 2014. gada no okupētajām teritorijām ir aizvesti gandrīz 20 000 bērnu, un tagad Maskava tos izvieto katalogos tiešsaistē kā preces veikalā.
Krievija ir izveidojusi vietni Ukrainas bāreņu pārdošanai. Vietnē ir sejas, apraksti un filtri pēc acu un matu krāsas, gluži kā produktu datubāzē, atklāj organizācijas "Glābiet Ukrainu" dibinātājs un vadītājs Mikola Kuleba.
Krievijas karā tika nogalināti 646 bērni un 2104 ievainoti. Aptuveni 2206 tiek uzskatīti par pazudušiem. Maskava ir nozagusi 19 456 Ukrainas bērnus. Kijivai izdevās atgriezt tikai 1509 no viņiem.
"Krievija ir izveidojusi tiešsaistes katalogu Ukrainas bērnu "pārdošanai"," viņš saka.
Pēc viņa teiktā, kopš 2014. gada Krievija ir sistemātiski vedusi bērnus no okupētajām teritorijām, Luhanskas, Doneckas un Krimas, uz dažādiem Krievijas reģioniem. Taču tagad šī shēma ir pārtapusi par digitālu bērnu tirdzniecību.
Filtri, personiskās īpašības un cilvēka cieņa
Kuleba ziņo, ka vietne ļauj lietotājiem "izvēlēties" bērnu pēc izskata.
"Jūs burtiski varat izvēlēties bērnu pēc fotoattēla, ar atsegtām sejām. Viņi raksturo bērnus kā produktus: "paklausīgi", "mierīgi" un tā tālāk," viņš saka.
Kuleba uzsver satraucošo spēju šķirot bērnus pēc dzimuma, acu un matu krāsas, nosaucot šo procesu par gandrīz neatšķiramu no vergu tirdzniecības.
Pierādījumi atrasti oficiālajās Krievijas tīmekļa vietnēs
"Lielākā daļa bērnu šajā katalogā ir dzimuši pirms Luhanskas okupācijas un viņiem bija Ukrainas pilsonība. Dažus no viņu vecākiem okupācijas varas iestādes nogalināja. Citiem vienkārši tika izsniegti Krievijas dokumenti, lai legalizētu viņu nolaupīšanu," skaidro Kuleba.
Viņš uzsver Krievijas rīcības absurdu.
"Kad krievi sarunu laikā pieprasa nolaupīto Ukrainas bērnu sarakstus, viņi varētu vienkārši nodot datubāzi no savas Luhanskas "Izglītības ministrijas" tīmekļa vietnes. Visa viņu noziegumu pierādījumu bāze ir tieši tur, viņu oficiālajos resursos," viņš turpina.
Kuleba sola, ka organizācija "Glābiet Ukrainu" darīs visu iespējamo, lai glābtu šos bērnus un atgrieztu viņus "vissvarīgākajā vietā — mājās, ģimenē un valstī".