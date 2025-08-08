Tramps pieprasa augstskolu datus par studentu rasi
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien izdeva rīkojumu, ka ASV augstskolām jāsniedz dati par uzņemtajiem studentiem, lai pierādītu, ka uzņemšanā netiek ņemta vērā reflektantu rase.
ASV Augstākā tiesa 2023. gadā nolēma, ka universitāšu īstenotā pozitīvā diskriminācija uz rases pamata ir nelikumīga, bet atzina, ka tās var izmantot kandidātu paziņojumus par rases pieredzi, lemjot par studentu vietām.
"Pastāvīgais pieejamu datu trūkums līdz ar kupli sazēlušo "daudzveidības paziņojumu" izmantošanu un citu atklātu un slēptu priekšrokas došanu kādai rasei turpina radīt bažas par to, vai rase tiešām tiek izmantota praksē," teikts Trampa rakstītajā memorandā.
Tramps kopš atgriešanās prezidenta amatā ir uzsācis kampaņu pret ASV augstskolām, apsūdzot tās kā antikonservatīvas ideoloģijas, antisemītisma un atjēdzības (wokery) perēkļus.
Viņš arī izmantojis izpildvaras līdzekļus, lai vērstos pret daudzveidības, līdztiesības un iekļaušanas (DEI) programmām valdībā. Viņš vainojis tā saukto DEI politiku diskriminācijā pret baltajiem cilvēkiem.
"Lielāka atklātība ir būtiska, lai atmaskotu nelikumīgo praksi un galīgi atbrīvotu sabiedrību no apkaunojošas un bīstamas rasu hierarhijas," rakstīja Tramps.
Rīkojumā pieprasīts, lai augstskolas paplašinātu savus ziņojumus Nacionālajam izglītības statistikas centram (NCES), lai "nodrošinātu atbilstošu atklātību par uzņemšanām". Sīkākas detaļas par šīm prasībām tiks publicētas vēlāk, teikts Trampa memorandā.
Ir ziņots, ka Kolumbijas Universitāte un Brauna Universitāte jau ir piekritušas sniegt valdībai uzņemšanas datus, ieskaitot reflektantu rasi un pārbaudījumu rezultātus, lai izlīgtu ar Trampa administrāciju, kura tās vainojusi pretdiskriminācijas likumu pārkāpumos.