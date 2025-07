Krievijā aizmuguriski apcietina politoloģi Jekaterinu Šuļmanu, kura valsti pameta pēc invāzijas Ukrainā

Krievijas likumi paredz, ka reģistrā iekļautajām personām savas publikācijas ir īpaši jāmarķē, un, neskatoties uz to, ka viņa dzīvo ārzemēs, Šuļmana to dara. Neraugoties uz to, viņa divreiz ir administratīvi sodīta par marķēšanas prasības neievērošanu, un tas deva varasiestādēm iespēju uzsākt viņas kriminālvajāšanu.