Vīra slepkavībā apsūdzētā sieviete kļuva slavena ar grāmatu, kā viņas bērniem pārdzīvot tēta nāvi. Tagad pret viņu izvirzītas jaunas apsūdzības

Tiesas dokumentos norādīts, ka no 2021. gada decembra līdz 2022. gada februārim Korija centusies no narkodīlera iegūt pretsāpju līdzekļus it kā kādam investoram ar muguras problēmām, un saņēma hidrokodona tabletes, bet vēlāk prasīja kaut ko stiprāku “kaut ko no Maikla Džeksona preparātiem”, konkrēti vēloties saņemt fentanilu. Trīs dienas pēc tam, kad Korija saņēma kāroto, viņai bija vakariņas ar vīru Valentīna dienā, pēc kurām vīram kļuva slikti. “Ēriks uzskatīja, ka ir saindēts,” teikts tiesas dokumentos. “Ēriks teica draugam, ka, viņaprāt, sieva mēģina viņu noindēt.” Pēc divām nedēļām sieva saņēma jaunu fentanila devu, kuru vīrs nepārdzīvoja.