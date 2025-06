Tūrists Maskavas lidostā mēģina nosist mazu bērnu...

31 gadu vecais Baltkrievijas pilsonis Maskavas lidostā 23. jūnijā bija ieradies tranzītā no Afganistānas galvaspilsētas Kabulas un, gaidot savu reisu, piegāja pie sveša 2 gadus veca bērna, sagrāba to un no visa spēka svieda pret grīdu. Vēlāk vīrieti aizturēja, kratīšanas laikā pie viņa atrada narkotikas, paziņoja Maskavas apgabala Izmeklēšanas komiteja.