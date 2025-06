Izraēla pret Irānu – īsi un skaidri par to, kas jāzina iespējamā milzu kara priekšvakarā

Tātad aizdomas ir pamatotas un Irāna vienkārši melo, ka darbs pie kodolieroču izstrādes nenotiek. Ja mēs uz šo situāciju paraugāmies no Izraēlas viedokļa, valsts, kuras mērķis ir iznīcināt tavējo, tuvākajā laikā var iegūt ieroci, kas viena veiksmīga trāpījuma gadījumā var šo savu mērķi sasniegt. Izraēla pēc teritorijas ir trīsreiz mazāk nekā Latvija. Tā ir ļoti maza valsts, bet ar ļoti labi bruņotu armiju, ļoti augstā līmenī attīstītām tehnoloģijām un pasaulē labāko izlūkdienestu – Mossad. Tieši viņi paziņoja, ka Irāna ir vien dažu dienu attālumā no kodolieroča iegūšanas un šis ir pēdējais brīdis to novērst.