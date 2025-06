Eiropā šokā par jauniem aviopasažieru tiesību ierobežojumiem

Pirmais jaunievedums attiecas uz kompensācijām pasažieriem. Tagad kompensāciju par kavēšanos īsajos reisos varēs saņemt tikai kavējoties no četrām stundām (līdzšinējo trīs vietā). Tālajiem reisiem minimālais aizkavēšanās laiks, kas dod tiesības uz kompensāciju, pieaugs no piecām līdz sešām stundām. Turklāt izmaksu apmērs arī mainīsies: īsajiem reisiem tas palielināsies no 250 līdz 300 eiro, bet tālajiem – samazināsies no 600 līdz 500 eiro.