Ukrainas ģenerālštābs: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi pārsniedz miljonu

“Krievija mūs baroja ar meliem!” Ukrainā sagūstītie ķīniešu karagūstekņi dalās pieredzē no frontes

"Diemžēl šī ir īsta fotogrāfija. Tomēr karavīrs nebija starp tiem, kas atgriezās Ukrainā pēdējā gūstekņu apmaiņā [9. jūnijā], bet gan iepriekšējā. Pārbaudes laikā vienā no reģionālajiem centriem, kur karavīri iziet rehabilitāciju, ārsts redzēja šo uzrakstu [uz karavīra vēdera] un nevarēja to izturēt - viņš nofotografēja viņu un ievietoja attēlu tiešsaistē. Šis ir pierādījums tam, ko mūsu aizstāvji pārdzīvo gūstā," norāda Karagūstekņu koordinācijas centra vadītāja vietnieks Andrijs Jusovs.