Iespējams, jau nākamgad daži Latvijas pensionāri saņems ievērojamus pensijas pielikumus

Pēc LSKA domām, šis priekšlikums ir saprātīgs kompromiss starp centieniem sākt bāzes pensijas izmaksu pensionāriem no 80 gadu vecuma jau nākamgad un reālajām valsts budžeta iespējām. "Pensionāri lieliski apzinās, ka valsts budžets nav bezizmēra, un atrast tajā līdzekļus, lai ministrija jau no 2026. gada varētu izmaksāt bāzes pensiju visiem no 80 gadu vecuma, ir praktiski neizpildāms uzdevums. Tāpēc esam gandarīti, ka LM iestājas par to, lai šo piemaksu no nākamā gada sāktu saņemt vecākie sabiedrības locekļi," paziņojusi asociācija.