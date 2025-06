Runa ir par izdzīvošanu: zinātnieki atklājuši, ka ar pasaules okeānu notiek kaut kas nelāgs

Pētījuma "Pasaules okeāna satumšana" (Darkening of the Global Ocean)" autori analizējuši satelīta datus gandrīz divu gadu desmitu laikā, kā arī izmantojuši moderno okeāna modelēšanu. NASA dati no projekta "Ocean Colour Web" ļāvuši zinātniekiem izsekot izmaiņām uz katra zemesgabala virsmas. Ar algoritmu, kas mēra apgaismojuma līmeni jūras ūdenī, tika novērtēts fotiskās zonas dziļums dažādos punktos. Tika izmantoti arī saules un Mēness starojuma modeļi, lai pētītu, kā dienas un nakts apgaismojuma svārstības var ietekmēt jūras sugas. Lai gan izmaiņas apgaismojumā naktī bija mazākas nekā dienā, pētījumā secināts, ka arī tām ir būtiska ekoloģiska nozīme.