Rezultātā Ukraina spējusi pilnībā iznīcināt 10 līdz 13 bumbvedējus, kas spēj nest kodolieročus, "Deutsche Welle" paziņojis avots NATO. Bet kopumā no ierindas izdevās izvest vairāk nekā 40. To skaitā ir 15 stratēģiskie bumbvedēji. Tie ir aptuveni 30% no Krievijas stratēģiskās aviācijas, precizēja sarunu biedrs. Kopējie Ukrainas uzbrukumu radītie zaudējumi tiek lēsti no 2 līdz 7 miljardiem dolāru.