Murmanskā pēc 20 gadiem atkal novēro Krievijas helikopterus: pieaug spriedze Somijas pierobežā

Krievijas militārā paplašināšanās aptver ne tikai infrastruktūras attīstību, bet arī pastiprinātu rekrutēšanu un ieroču ražošanu. Vladimirs Putins pavēlējis palielināt bruņoto spēku lielumu no viena līdz 1,5 miljoniem karavīru, bet militārie izdevumi šogad sasniegs 6% no IKP — vairāk nekā divreiz pārsniedzot NATO vidējo rādītāju (2,71%). Tanku ražošana paātrinās, lai gan daudzas no jaunajām vienībām netiek nosūtītas uz Ukrainu.