Vašingtonā pie Ebreju muzeja noslepkavoti divi Izraēlas vēstniecības darbinieki

Uzbrucējs identificēts kā 30 gadus vecais Eliass Rodrigess no Čikāgas. Kopumā viņš uzbruka četriem cilvēkiem, kuri devās prom no pasākuma muzejā, un nošāva divus no viņiem. Pēc tam viņš iegāja muzejā, kur tika aizturēts. Divi muzeja pasākuma apmeklētāji žurnālistiem pastāstījuši, ka atradās muzejā, kad izdzirdēja šāviena troksni. Pēc tam ēkā ienācis satraukts vīrietis, kuram cilvēki piedāvājuši ūdeni, domājot, ka viņam nepieciešama palīdzība. Taču izrādījās, ka tas ir šāvējs. Kad ieradās policija, viņš sāka kliegt: "Brīvību Palestīnai"