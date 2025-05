Ukrainas prezidenta biroja vadītājs: Putina rīcība bija prognozējama

10. maijā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis kopā ar Eiropas līderiem izteica Putinam ultimātu: vai nu Krievija piekrīt visaptverošai beznosacījuma uguns pārtraukšanai no pirmdienas, vai arī to gaida jauna sankciju pakete no Eiropas un Amerikas.