Zelenskis apstiprinājis, ka ir gatavs ceturtdien Turcijā tikties ar Putinu

"Ukraina to ir ierosinājusi jau ilgu laiku, to ir ierosinājuši partneri. Par to runā visa pasaule. Mēs gaidām skaidru atbildi no Krievijas," viņš piebilda. "Karu Krievijai vienalga nāksies beigt. Nogalināšana ir jāpārtrauc. Ukrainas spēki būs gatavi atbildēt simetriski - lai tas būtu taisnīgi," klāstīja Zelenskis.