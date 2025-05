Atrasti pasaulē vissenākie zināmie akmens darbarīki

Njajangā pie Viktorijas ezera, kur izrakumi ilga no 2014. līdz 2022. gadam, atrasts vairāk nekā 300 akmens darbarīku, galvenokārt izgatavotu no kvarca un riolīta (vulkāniskas izcelsmes iezis – Red.). Līdzās atklātas “Paranthropus” fosilijas – tie nebija cilvēki, bet atšķīrās arī no pērtiķiem un visdrīzāk staigāja stāvus.