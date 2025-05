Tramps aicinājis no jauna atvērt bēdīgi slaveno Alkatrazas cietumu

Alkatraza cietums bija bēdīgi slavens ar to, ka no tā nevarēja izbēgt, un, saskaņā ar FIB datiem, 29 gadu laikā, kamēr tas bija atvērts, 36 cilvēki mēģināja 14 reizes izbēgt. Gandrīz visi tika notverti vai gāja bojā, mēģinot aizbēgt. Šajā cietumā tika ieslodzīti daži no Amerikas visbēdīgāk slavenajiem noziedzniekiem, tostarp Als Kapone un Džordžs Kellijs.