Krievija pārgājusi uz nāvējošāku karu: kam jāgatavojas NATO

"Esošie dati liecina, ka Krievija atkāpjas no padomju pretbateriju cīņas doktrīnas un pāriet uz precīzāku, nāvējošāku un vērienīgāku kara vešanas modeli," viņš norādīja. Borsāri uzskata, ka viens no primārajiem soļiem būtu sankcionēts trieciens Krievijas ražošanas iespējām, īpaši augsto tehnoloģiju bezpilota un augstas precizitātes ieroču izgatavošanai, jo šīs ražotnes lielā mērā ir atkarīgas no ārvalstu komplektētājiem. "Rietumu sankcijas zināmā veidā palēnināja komponenšu iepirkšanu šai ražotnei. Tas ietekmēs Krievijas spēju izvērst mērogos un stabili," piebilda Borsāri.