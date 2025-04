Francijas vidusskolā 15 gadīgs jaunietis ar nazi uzbrucis vienaudžiem; ir bojāgājušais

⚠️ ATTAQUE AU COUTEAU ⚠️



A #Nantes une ordure âgée de 15 ans sort un couteau et poignarde plusieurs élèves.



Au moins un mort à ce stade et 3 blessés.



Le capharnaüm insécuritaire qui gangrène la France envahit nos écoles et tuent nos enfants.



Ceux qui ont transformé notre pays… pic.twitter.com/gxYGq0yyFN