FOTO: aprit 39 gadi kopš Černobiļas traģēdijas - kas todien notika?

Kāda padzīvojusi sieviete no Juroviču sādžas saindētajā zonā pirms vairākiem gadiem atcerējās: "Atceros to dienu, kad pirmo reizi uzzinājām, kas tas ir – Černobiļa... Laiks bija brīnišķīgs, spīdēja saule, pūta maigs pavasara vējš. Pēkšņi tieši pie mūsu mājas apstājās milzīga armijas kravas automašīna, un no tās izkāpa cilvēks aizsargtērpā ar gāzmasku galvā. Viņš piegāja pie mums ar meitu, izvilka kaut kādu aparātu un sāka vērot skalu. Pēc tam paskatījās uz mums, izvilka neredzētas nozīmītes un piesprauda pie mūsu apģērba. Viss notika pilnīgā klusumā, nesakot ne vārda. Tad iekāpa mašīnā un aizbrauca. Mēs skatījāmies un absolūti neko nesapratām. Un šī diena vairs nebija tik brīnišķīga..."