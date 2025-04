Importējis arī no Latvijas – amerikāni tiesā par vaļa zobu un kaulu biznesu, kas viņam ļāvis gūt lielu peļņu

Deloučs (69) atzina savu vainu iepriekšējā nedēļā, norādot, ka importēja kašalota zobus un kaulus no četrām valstīm, tostarp Latvijas, un pārdeva tos ASV, vēsta “The New York Times”. Saskaņā ar vīrieša teikto, no 2022. gada jūlija līdz 2024. gada septembrim viņš organizējis vismaz 30 sūtījumus no Austrālijas, Latvijas, Norvēģijas un Ukrainas.