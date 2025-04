Vācu pāris nolemj mainīt ādas krāsu uz melnu ...

Tās nav vienīgās izmaiņas, pēc vairākām operācijām viņas krūtis sasniegušas nu jau nedabisko 32T izmēru, domājams, lielāko Eiropā – ne velti pseidonīms ir Big jeb Liela. Viņas mājaslapas devīzes ir “Big is not Big enough” un “Black is beautiful” – liels nav gana liels un melnais ir skaists.