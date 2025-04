Lipīgās dzīvnieku mutes un nagu sērgas uzliesmojums Ungārijā – tiks likvidēti vairāk nekā 3500 liellopi

PVD uzsver, ka dzīvnieku turētājiem, ka lauksaimniecības dzīvniekus no saslimšanas ar dažādām dzīvnieku infekcijas slimībām pasargā stingra biodrošības ievērošana novietnē. Tāpat PVD atgādina, ka pēc katras dzīvnieku pārvadāšanas ir obligāti jādezinficē to pārvadāšanai izmantotie transportlīdzekļi, kā arī nekavējoties jāziņo veterinārārstam par saslimušiem dzīvniekiem vai, ja ir aizdomas par to saslimšanu.