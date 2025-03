Krievu jaunieši, kuri pārbrauc uz Krieviju, turpina sapņot par dzīvi Rietumos, atzīst agresorvalsts

Savulaik, kad fonds darbojās Latvijā, prokremlisko aktīvistu veidojums “Latvijas cilvēktiesību komiteja” gadu gaitā saņēma no tā finansējumu vairāk nekā 360 000 eiro apmērā. Līdzīga summa dāsni iedota arī “Tiesiskās aizsardzības centram”, rūpējoties par to, lai Kremļa interešu aktīvisti, aizstāvji Latvijā būtu pasargāti no notiesājošiem spriedumiem.