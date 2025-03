Dānijas premjere: ASV spiediens uz Grenlandi un Dāniju ir nepieņemams

Vietējie iedzīvotāji tur aicināti novērsties no ASV konvoja, laikrakstam "Sermitsiaq" sacīja viens no akcijas organizatoriem. "Tas ir mūsu veids, kā parādīt, ka mēs nepiekrītam viņu klātbūtnei un to, kā viņi rīkojas," teica Pērs Norgards.