Krievijas militārie izdevumi pieaug tik strauji, ka tie pārspēj visas Eiropas valstis kopā ņemot

Tikmēr Eiropa cenšas atgūt savu iepriekšējo aizsardzības spēju pēc gadiem ilga zemā finansējuma aizsardzībai, kas sākās līdz ar Aukstā kara beigām. 2023. gadā 24 no 32 NATO valstīm sasniedza alianses izvirzīto mērķi – aizsardzībai tērēt vismaz 2% no IKP, taču ASV prezidents Donalds Tramps tagad vēlas šo slieksni paaugstināt līdz 5%. Polija aktīvi stiprina savu aizsardzību, noslēdzot 16,9 miljardu dolāru līgumus ar Dienvidkoreju, bet ES, īpaši Francija, cenšas veicināt Eiropas aizsardzības rūpniecību un mazināt atkarību no ASV ieroču piegādēm. Tomēr Eiropā joprojām valda bažas, ka esošie pasākumi varētu nebūt pietiekami, lai nodrošinātu kontinenta drošību nākotnē.