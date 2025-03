Kara beigas ir tuvu? Kāpēc Ukrainai un Krievijai ir tik sarežģīti panākt mieru

Taču, no otras puses, piekrišana uguns pārtraukšanai visā frontes līnijā - kardināla atkāpšanās no principiem, pie kuriem Kijiva turējās kara pirmajos divos gados: nekādu pamieru, kamēr Krievija neizvedīs karaspēku no starptautiski atzītās Ukrainas teritorijas.