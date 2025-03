Avots: ASV militāro kravu piegādes Ukrainai apturētas

Aģentūra nenorāda, kurā valstī strādā avots, bet ziņojums saņemts no Kijivas. Saskaņā ar avota informāciju kravu plūsma uz Ukrainu apstājusies ap plkst. 3.30 pēc Kijivas laika. Britu žurnāla "The Economist" korespondents Olivers Kerols platformā "X" raksta - Ukrainas avoti apgalvo, ka "pagaidām nav notikušas nekādas izmaiņas izlūkinformācijas sniegšanā vai citos ASV militārā atbalsta galvenajos aspektos". "Mūsu partneri mums apgalvo, ka oficiāla lēmuma vēl nav," Karols citē vienu no sarunbiedriem.