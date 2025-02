Medijs: Francija ir gatava izvietot savus, ar kodolieročiem apbruņotos, iznīcinātājus Vācijā

Tiek lēsts, ka Francijai ir vairāk nekā 300 kodolgalviņu, no kurām lielākā daļa atrodas zemūdenēs. Lielbritānijai ir nedaudz vairāk par 200 kaujas galviņu, un tās kodolspēkus veido četras kodolzemūdenes ar "Trident" raķetēm. Daudzi Eiropas līderi, arī Mercs, sakarā ar Vašingtonas un Maskavas tuvināšanos, kā arī Trampa administrācijas kritiku Eiropas Savienībai, baidās, ka ASV varētu ierobežot sadarbību aizsardzības jomā ar Eiropu, līdz pat tam, ka ASV karaspēks tiek izvests no kontinenta vai ASV izstājas no NATO.