Zelenskis: NATO vairs nevar paļauties uz ASV – Eiropai jāgatavojas rīcībai

Viņš arī atklāja, ka nebija atļāvis vienam no saviem ministriem parakstīt pirmo ASV sagatavotā līguma projektu, kas paredzēja Ukrainas retzemju resursu pieejamību apmaiņā pret turpmāku militāro palīdzību no Vašingtonas. "Šis līgums vēl nav gatavs mūs aizsargāt vai aizstāvēt mūsu intereses," viņš sacīja, norādot, ka neuzskata to par atbilstošu drošības garantiju Ukrainai.