Medijs: Trampa izraudzītais FIB biroja direktora amata kandidāts saņēmis maksājumu no Kremlim pietuvinātas personas

Saskaņā ar medija ziņoto, iespējamais FIB direktors Patels saņēmis no krievu režisora 25 000 dolāru lielu atlīdzību par piedalīšanos dokumentālā seriālā "All the President's Men: The Conspiracy Against Trump" ("Visi prezidenta vīri. Sazvērestība pret Trampu").