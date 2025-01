Trīs balles vienā vakarā! Donalds Tramps ar stilu aizsāk jauno prezidentūras ēru (FOTO)

Ballē "Starlight Ball" apmeklētāji piedzīvoja īpašu mirkli, kad visa Trampu ģimene dejoja pie Franka Sinatras dziesmas "I Did It My Way". Pasākuma viesu vidū bija arī slavenības, piemēram, Keitlina Džennere, Vinss Vons, Džeiks un Logans Pols, kā arī Maiks Taisons.